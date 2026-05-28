Υπερβολικό χαρακτηρίζει η εταιρεία Temu το πρόστιμο των 200.000 που της επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επίσημη δήλωση της Temu μετά από αυτή την απόφαση είναι η εξής:

«Η Temu αναγνωρίζει και σέβεται τους στόχους του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), καθώς και την ανάγκη ύπαρξης σαφών, συνεπών και εφαρμόσιμων κανόνων σε ολόκληρη την ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, διαφωνούμε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούμε ότι το επιβληθέν πρόστιμο είναι δυσανάλογο.

Η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Temu στο πλαίσιο του DSA το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Temu συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έκτοτε έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες για την ενίσχυση της αξιολόγησης κινδύνων, της διακυβέρνησης της πλατφόρμας και της προστασίας των χρηστών.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές καλή τη πίστει και να εργαζόμαστε με στόχο μια αγορά που εξυπηρετεί υπεύθυνα τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες. Παράλληλα, εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και αξιολογούμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές μας.»

Πηγή: skai.gr

