Κούρδοι εισέβαλαν στο Ευρωκοινοβούλιο ζητώντας την απελευθέρωση του Οτσαλάν – Φυγαδεύτηκε η πρόεδρος Μετσόλα 

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου όταν ομάδα Κούρδων εισέβαλε στον χώρο την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συνεδρίαση.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απομάκρυναν από την ολομέλεια την πρόεδρο Ρομπέρτα Μετσόλα ενώ εκκένωσαν τον χώρο.

Business at the European Parliament in Strasbourg has been suspended after a debate on environmental plans was disrupted from the public gallery. @virginmedianews pic.twitter.com/8tjL63RlSZ

Οι νεαροί Κούρδοι μπήκαν στα θεωρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πέταξαν τρικάκια φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης του ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

LAST MOMENT – #Kurdish Revolutionary Youth disrupts the #EuropeanParliament session demanding the freedom of Rêber APO!



Civil disobedience action is being carried out under the leadership of the members of TCŞ and TekoJIN! pic.twitter.com/efXdSpBK9W