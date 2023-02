Ομάδα Χόρχε: Αποκαλύφθηκε κύκλωμα χάκερς και online παραπληροφόρησης με μέλη «και στην Ελλάδα»

Ομάδα Ισραηλινών χάκερς που προσφέρουν υπηρεσίες παραπληροφόρησης και χειραγώγησης στο διαδίκτυο και ισχυρίζονται ότι έχουν επηρεάσει την έκβαση 33 εκλογικών διαδικασιών ανά τον κόσμο, αποκαλύπτει διεθνής κοινοπραξία μέσων ενημέρωσης.

Όπως γράφει ο βρετανικός Guardian, την ομάδα διοικεί ο 50χρονος Ταλ Χανάν, πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Χόρχε», από το οποίο παίρνει το όνομά της και η ομάδα των χάκερς (Ομάδα Χόρχε).

Ο ίδιος αρνείται τις καταγγελίες, ωστόσο έχει αποκαλύψει τον τρόπο δουλειάς του σε διάφορα βίντεο, συνολικής διάρκειας έξι ωρών, που τράβηξαν τρεις ρεπόρτερ οι οποίοι εμφανίστηκαν ως δυνητικοί πελάτες εκπροσωπώντας κάποιο ασταθές αφρικανικό καθεστώς που ήθελε να καθυστερήσει τις εκλογές.

Όπως ο ίδιος τούς είπε, η ομάδα του προσφέρεται για πρόσληψη από υπηρεσίες πληροφοριών ασφαλείας, πολιτικές οντότητες και επιχειρήσεις που θέλουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.

Ισχυρίστηκε ότι η Ομάδα Χόρχε έχει δράσει στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, προσφέροντας μεταξύ άλλων το προηγμένο λειτουργικό Aims (Advanced Impact Media Solutions).

Το λειτουργικό αυτό μπορεί να ελέγχει έναν «στρατό» από χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, οι οποίοι εμφανίζονται ακόμα και σε ιστότοπους όπως της Amazon ως πραγματικοί χρήστες.

Αποκτώντας πρόσβαση σε λογαριασμούς email και social media, η Ομάδα Χόρχε συλλέγει πληροφορίες για τους αντιπάλους των πελατών της και στη συνέχεια «φυτεύει» ψευδείς ιστορίες σε μέσα κοινωνική δικτύωσης αλλά και σε γνωστά μέσα ενημέρωσης. Οι ιστορίες αυτές στη συνέχεια αναπαράγονται από τους ψευδείς λογαριασμούς στο διαδίκτυο, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τον Guardian, σε μία από τις αρχικές συνομιλίες με τους δημοσιογράφους, ο Χανάν είπε: «Τώρα εμπλεκόμαστε σε μία εκλογική διαδικασία στην Αφρική. Έχουμε μία ομάδα στην Ελλάδα και μία ομάδα στα Εμιράτα».

