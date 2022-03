Ο Ρώσος ολυμπιονίκης πρωταθλητής κολύμβησης, Εβγκένι Ρίλοφ έχασε τη συμφωνία χορηγίας που είχε με την εταιρία Speedo, εξαιτίας της παρουσίας του στη φιέστα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, όπως μεταδίδει το BBC επικαλούμενο την ιστοσελίδα insidethegames.

Ο Ρίλοφ που κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όχι μόνο παραβρέθηκε στην εκδήλωση, αλλά είχε και το γράμμα «Ζ» επάνω στα ρούχα του, το οποίο συμβολίζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Δείτε τη φωτογραφία:

List of Russian athletes involved in pro-war rally in Moscow:



* Alexander Bolshunov

* Arina and Dina Averina

* Evgenia Tarasova

* Evgeny Rylov

* Nikita Katsalapov

* Victoria Sinitsina

* Viktoriia Listunova

* Vladimir Morozov pic.twitter.com/J0jUR6uCzZ