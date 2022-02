Απαντήσεις στο τι μπορεί να σημαίνει το γράμμα «Ζ» που είναι ζωγραφισμένο μέσα σε ένα λευκό τετράγωνο πάνω στα ρωσικά άρματα μάχης, φορτηγά καυσίμων και οχήματα ανεφοδιασμού, που βρίσκονται στα ουκρανικά σύνορα αναζητούν οι χρήστες του twitter, με τον διεθνή τύπο να το «αποκρυπτογραφήσει».

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση, παρά μόνο εικασίες.

Σύμφωνα με τη Sun, πρόκειται για ένα ακόμη δυσοίωνο σημάδι του διαφαινόμενου πολέμου, καθώς γίνεται κατανοητό ότι τα οχήματα φέρουν αυτό το διακριτικό, για να ξεχωρίζουν από των αντιπάλων τους, μόλις «μόλις ξεκινήσει η δράση».

Ominous white “Z” seen on Russian tanks heading to the Ukrainian border. The markings are to avoid friendly fire. *It mirrors what the US did during the Gulf War to avoid friendly fire. The US painted all allied vehicles with a white upturned chevron. pic.twitter.com/2qbh5039oh