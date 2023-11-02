Σαρωτικές ανατιμήσεις σε βασικά τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη- Τα στοιχεία της eurostat

Σαρωτικές ανατιμήσεις σε βασικά τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη δείχνουν στοιχεία της eurostat.

Τον Σεπτέμβριο οι τιμές του ελαιολάδου ήταν αυξημένες κατά 75% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 ενώ στο ίδιο διάστημα οι τιμές στις πατάτες ήταν αυξημένες κατά 53% στα αυγά 37% και στο βούτυρο 27% .

Με εξαίρεση το ελαιόλαδο , τους προηγούμενους μήνες οι αυξήσεις των τιμών αυτών των προϊόντων ήταν ακόμα μεγαλύτερες.

