Ο διευθύνων σύμβουλος της ADNOC, Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ (Sultan Al Jaber), δήλωσε την Τετάρτη, 20 Μαΐου, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν μέσα στο 2025 με τα σχέδια για έναν νέο αγωγό, που έχει σχεδιαστεί ώστε να παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ και ότι το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 50%.

Την προηγούμενη εβδομάδα και κατά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC - Abu Dhabi National Oil Company), ο πρίγκιπας Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν είχε αποκαλύψει πως τα ΗΑΕ είχαν επισπεύσει τις διαδικασίες κατασκευής του αγωγού. Φαίνεται, όμως, πως οι διαδικασίες έχουν τρέξει γρηγορότερα από ότι θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς. Ίσως υπήρχε έντονη ανησυχία για το σενάριο αποκλεισμού του Στενού ή κάποιου είδους πληροφόρηση πως η Τεχεράνη θα αντιδράσει με τον συγκεκριμένο τρόπο, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν.

Η κίνηση αυτή της ADNOC εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής των ΗΑΕ για το 2030, η οποία στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας πετρελαίου στα 5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία στις εξαγωγικές οδούς.

Πάντως, ακόμη και αν τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία (μέσω του δικού της αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα) χρησιμοποιήσουν το μέγιστο της χωρητικότητας των αγωγών τους, πάνω από το 60-70% του πετρελαίου της περιοχής θα εξακολουθεί να χρειάζεται το Στενό για να βγει στις αγορές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.