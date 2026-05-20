Η Τουρκία αντιδρά στην Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ποντίων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τουρκία απαντά με έντονη ανακοίνωση στην Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για νομικά αβάσιμες διεκδικήσεις σχετικά με τον Πόντο.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει πως η Ελλάδα διδάσκει αυτές τις αβάσιμες αξιώσεις σε παιδιά δημοτικών και γυμνασίων μέσω εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας.

Η ανακοίνωση κατηγορεί την Ελλάδα για απόπειρα εισβολής και χρήσης της διεκδίκησης του Πόντου ως μέσο κάλυψης της ήττας και των φρικαλεοτήτων που φέρεται να διέπραξε.

Για άλλη μια χρονιά έντονη ήταν η αντίδραση της Τουρκίας για την χθεσινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι «Η Ελλάδα, με τη νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την διεκδίκησή της για τον «Πόντο», προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, επεκτείνοντας συνεχώς αυτές τις αβάσιμες αξιώσειςχωρίς δισταγμό και διδάσκοντας τες ως μαθήματα σε παιδιά δημοτικών και γυμνασίων σε όλη τη χώρα μέσω εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας.

Πηγή: Deutsche Welle

«Έχοντας αποτύχει στην απόπειρα εισβολής, που στόχευε στην υλοποίηση του ονείρου της "Μεγάλης Ιδέας"», συνεχίζει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, «η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλεότητες που διέπραξε, εγείροντας την αβάσιμη αξίωση του «Πόντου» εναντίον της χώρας μας».Η Τουρκία δεν θέλει διαστρεβλώσεις ...Τα εγκλήματα πολέμου και οι φρικαλεότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός καταγράφονται στις εκθέσεις της Συμμαχικής Επιτροπής Ερευνών και στο Άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης. Αντί να διαστρεβλώνουμε τα γεγονότα», καταλήγει η ανακοίνωση, «καλούμε την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα αναπτύξει τις διμερείς μας σχέσεις με ειρήνη και συνεργασία».Σημειώνεται ότι η 19η Μαίου για την Τουρκία είναι αργία, είναι η ημέρα μνήμης του Ατατούρκ, της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Την 19η Μαΐου 1919, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, Κεμάλ Ατατουρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα του Πόντου δρομολογώντας τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.