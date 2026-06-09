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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Εικόνα σταθεροποίησης των μετοχών στην έναρξη της συνεδρίασης

Εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο

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Εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 622,68 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας.

Οι τιμές του αργού αντέστρεψαν σχεδόν όλα τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης αφότου το Ιράν και το Ισραήλ έπαυσαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί καθώς οι διπλωματικές συνομιλίες δεν έχουν οδηγήσει έως τώρα σε ειρήνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετοχές
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