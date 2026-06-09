Σε δημόσια προσφορά για έως το 29,92% της Αττικά Πολυκαταστήματα προχωρά η Kymora Limited, θυγατρική της Ideal Holdinds, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την εισαγωγή της attica στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Πιο συγκεκριμένα, η Ideal, σε συνέχεια της από 5 Μαΐου 2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τη διερεύνηση ενδεχόμενης δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής των μετοχών της «Αττικά Πολυκαταστήματα Ανώνυμη Μονοπρόσωπη Εταιρεία» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, ανακοινώνει ότι η κυπριακή εταιρεία Kymora Limited, ελεγχόμενη από την Ideal και μοναδική μέτοχος της «attica», αποφάσισε τη διάθεση στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέρους των υφιστάμενων μετοχών που κατέχει στην τελευταία.

Ειδικότερα, η Kymora Limited προτίθεται να διαθέσει έως 18.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της attica, αντιστοιχούσες σε ποσοστό έως 29,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, το οποίο διαιρείται σήμερα σε 60.161.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, δυνάμει απόφασης της από 8 Ιουνίου 2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της attica, εγκρίθηκε η εισαγωγή του συνόλου (100%) των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η διάθεση μετοχών και η εισαγωγή τελούν, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της έγκρισης της αίτησης εισαγωγής των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η IDEAL, η Kymora Limited και η attica, σε συνεργασία με τους συμβούλους και αναδόχους της συναλλαγής, προχωρούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς κινητών αξιών ούτε σύσταση ή προτροπή για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης.

Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σε σχέση με τις μετοχές της attica θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο ενημερωτικό δελτίο, εφόσον αυτό εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιευθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.



Πηγή: skai.gr

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