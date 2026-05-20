Η Ρωσία φέρει «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά που συνδέονται με drones και έχουν πολλαπλασιασθεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχόμενη ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την άμεση ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω του Χ προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.