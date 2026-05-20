Φον ντερ Λάιεν: Η «άμεση ευθύνη» για τα drones στη Βαλτική ανήκει στη Ρωσία

Επισήμανε τη συμμετοχή της Λευκορωσίας και υπογράμμισε τον κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλεια των πληθυσμών στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ρωσία φέρει «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά που συνδέονται με drones και έχουν πολλαπλασιασθεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχόμενη ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την άμεση ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω του Χ προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Drones Ρωσία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
