Η Ρωσία φέρει «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά που συνδέονται με drones και έχουν πολλαπλασιασθεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχόμενη ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την άμεση ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω του Χ προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα».
