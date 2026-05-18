Ο αγωγός φυσικού αερίου Power of Siberia 2 στην ατζέντα της συνόδου Πούτιν – Σι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει όλα τα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσκεψή του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, δήλωσε συνεργάτης του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν θα φτάσει στην Κίνα το βράδυ της Τρίτης και θα συναντηθεί με τον Σι το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου. Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει ανώτερους αξιωματούχους και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων η πετρελαϊκή Rosneft και οι εταιρείες φυσικού αερίου Novatek και Gazprom.

Ο προτεινόμενος αγωγός Power of Siberia 2, ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό υπό συζήτηση, θα μπορούσε στο μέλλον να μεταφέρει επιπλέον 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τα αρκτικά κοιτάσματα της Ρωσίας προς την Κίνα μέσω της Μογγολίας.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι οι στενές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, δεδομένων των παγκόσμιων κρίσεων. Όπως ανέφερε, η Ρωσία αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα κατά περισσότερο από ένα τρίτο, φτάνοντας τους 31 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το ταξίδι του επικεφαλής του Κρεμλίνου στην Κίνα πραγματοποιείται αμέσως μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο ο Ουσάκοφ υποστήριξε ότι η χρονική σύμπτωση των δύο επισκέψεων είναι τυχαία.

Πηγή: skai.gr

