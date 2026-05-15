Σε ένα μείζονος σημασίας ενεργειακό και γεωπολιτικό «bypass» προχωρούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε την Παρασκευή την επιτάχυνση της κατασκευής αγωγού για την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ

Στη σκιά του πολέμου στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμπού Ντάμπι τα ΗΑΕ θα επιταχύνουν την κατασκευή του νέου πετρελαιαγωγού τους μέσω της Φουτζέιρα «μεταφέροντας» την έξοδο των ΗΑΕ από τον Περσικό Κόλπο απευθείας στον ωκεανό.

Ο πρίγκιπας Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν προήδρευσε σε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC - Abu Dhabi National Oil Company) για να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με τον αγωγό, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο από το Αμπού Ντάμπι στον Κόλπο του Ομάν, παρακάμπτοντας το Στενό του Ορμούζ.

Η λειτουργία του έχει προγραμματιστεί για το 2027 και θα διπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα των ΗΑΕ μέσω της Φουτζέιρα, προκειμένου να καλυφθεί ένα μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης.

Η παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ είναι ένας διαχρονικός στόχος των χωρών του Κόλπου, καθώς το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί το πιο κρίσιμο «σημείο συμφόρησης» (chokepoint) στον κόσμο, κάτι που αναδεικνύεται περίτρανα κατά την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Με τον διπλασιασμό της εξαγωγικής ικανότητας, το λιμάνι της Φουτζέιρα εδραιώνεται ως ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αποθήκευσης και ανεφοδιασμού καυσίμων παγκοσμίως.

Η κίνηση αυτή της ADNOC εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής των ΗΑΕ για το 2030, η οποία στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας πετρελαίου στα 5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία στις εξαγωγικές οδούς.

Πάντως, ακόμη και αν τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία (μέσω του δικού της αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα) χρησιμοποιήσουν το μέγιστο της χωρητικότητας των αγωγών τους, πάνω από το 60-70% του πετρελαίου της περιοχής θα εξακολουθεί να χρειάζεται το Στενό για να βγει στις αγορές.

Πηγή: skai.gr

