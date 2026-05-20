Η κυβέρνηση της Ιταλίας δήλωσε την Τετάρτη ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών του Στόλου της Ελευθερίας, που προσπαθούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, από το Ισραήλ ήταν απαράδεκτη και ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για να δώσει εξηγήσεις.

Σε μια ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωση, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφεραν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και για την «πλήρη περιφρόνηση» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

Το βίντεο που προκάλεσε την οργή της Ρώμης

Τα ισραηλινά κοινωνικά δίκτυα κοινοποίησαν βίντεο που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud που κρατούνται από το Ισραήλ στο λιμάνι του Ασντόντ.

Στο επίμαχο βίντεο, ακτιβιστές είναι σκυμμένοι εν μέσω ενστόλων μέσα σε μια μεγάλη σκηνή, γονατισμένους και δεμένους πισθάγκωνα με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ είναι περιτριγυρισμένοι από ενστόλους.

«Ακτιβιστές του Στόλου ακούν το "Hatikva"» (εθνικός ύμνος του Ισραήλ) σχολιάζει ένας Ισραηλινός χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα.

Ογδόντα επτά ακτιβιστές οι οποίοι βρίσκονταν στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud με προορισμό τη Γάζα και σήμερα κρατούνται από το Ισραήλ, ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για την κράτησή τους και να δείξουν αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

🚢 Israeli Security Minister Itamar Ben-Gvir verbally abuses detained Gaza aid flotilla activists at Ashdod Port



📹 Footage shows activists handcuffed and lying on the ground with their heads down



➡️ Israeli forces attacked 50 vessels carrying 428 people from 44 countries in… pic.twitter.com/a5caNKbUmM — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2026

Σε μια ανάρτηση στο X την Τρίτη, ο στολίσκος ανέφερε ότι «για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ''ο πιο ηθικός στρατός''', απήγαγε τους συντρόφους μας από διεθνή ύδατα».

Σε δεύτερο βίντεο, ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ φέρεται να βρίζει τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου βοήθειας, με μια ακτιβίστρια να προπηλακίζεται.

Πηγή: skai.gr

