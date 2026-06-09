Τζον Σνόου για τη μάχη με το Αλτσχάιμερ: «Στην αρχή ήθελα να το κρύψω»

Με τη νόσο Αλτσχάιμερ, διαγνώστηκε ο πρώην παρουσιαστής του Channel 4 News, Τζον Σνόου. Ο κορυφαίος Βρετανός δημοσιογράφος, ο οποίος αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό τον Δεκέμβριο του 2021, μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας του, στο ντοκιμαντέρ «Jon Snow: A Last Big Story».

«Στην αρχή ήθελα να το κρύψω, υπάρχει μεγάλη προκατάληψη. Μόλις εμφανιστεί το παραμικρό σημάδι πνευματικής φθοράς είναι σαν να έχεις πεθάνει. Υπάρχουν στιγμές που η ασθένεια κάνει την εμφάνισή της, αλλά δεν είναι κάτι που με επηρεάζει όλη μέρα, κάθε μέρα και σε αυτό ακριβώς στηρίζομαι», είπε ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ και συνέχισε: «Έχω γίνει μάρτυρας πολλών γεγονότων. Ελπίζω να έμαθα κάτι από αυτά, αλλά έχω ακόμα πάρα πολλά να μάθω. Όπως όλοι μας. Υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε».

Ο 78χρονος Σνόου υπήρξε ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με το Channel 4 News για 32 χρόνια και ήταν γνωστός για τις πολύχρωμες γραβάτες και κάλτσες που φορούσε στον αέρα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κάλυψε ιστορικά ορόσημα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, την αποφυλάκιση του Νέλσον Μαντέλα και την ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα.

Σε ένα άρθρο της φίλης και πρώην συναδέλφου του, Κέρστι Λανγκ, στην Daily Mail σχετικά με την ασθένειά του, ο Σνόου δήλωσε: «Αν δεν μιλήσω εγώ για αυτό, ποιος θα το κάνει;».

Όπως αποκαλύπτεται, το πρώτο ανησυχητικό σημάδι που οδήγησε στη διάγνωση δόθηκε όταν ο Σνόου ανέφερε στη σύζυγό του, Πρέσιους Λούνγκα ότι «είχε καθυστερήσει για τη δουλειά», δέκα μήνες αφότου είχε αποχωρήσει από το Channel 4.

Μιλώντας στη Λανγκ, παραδέχθηκε: «Στην πραγματικότητα δεν ξέρω. Δεν αισθάνομαι ότι ζω με κάποια αναπηρία. Θέλω να πω, μερικές φορές αμφιβάλλω για το αν πάσχω πράγματι από αυτό. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ευρέως γνωστό».

Η Μισέλ Ντάισον, διευθύνουσα σύμβουλος της Εταιρείας Αλτσχάιμερ στην Βρετανία, δήλωσε: «Η απόφαση του Τζον να μιλήσει δημόσια για τη διάγνωση της άνοιάς του αποτελεί μια πραγματική πράξη γενναιότητας και η ιστορία του θα αγγίξει πολλούς ανθρώπους. Η υποστήριξή του προς την Εταιρεία Αλτσχάιμερ θα βοηθήσει να ξεκινήσει μια εθνική συζήτηση για την άνοια, την οποία χρειαζόμαστε απεγνωσμένα.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άνοια εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται με την ίδια επείγουσα σημασία όπως άλλες σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος».

Πηγή: skai.gr

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