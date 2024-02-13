Δύο δημοσιογράφοι του Al Jazeera τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από εναέρια ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Ράφα, όπως ανέφερε το δίκτυο του Κατάρ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο ανταποκριτής Ισμαήλ Αμπού Όμαρ και ο εικονολήπτης του Άχμεντ Μάτααρ τραυματίστηκαν από πλήγμα στη Ράφα, στο νότο της Λωρίδας της Γάζας. Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε προς το παρόν κάποιο σχόλιο.

Το δεξί πόδι του Ισμαήλ Αμπού Ομάρ ακρωτηριάστηκε και οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν το αριστερό, ανακοίνωσε το δίκτυο, μεταδίδοντας εικόνες του δημοσιογράφου τον οποίο περιβάλλουν γιατροί σε αίθουσα χειρουργείου διευκρινίζοντας πως η ζωή του διατρέχει κίνδυνο. Στην περίπτωση του Άχμεντ Μάταρ τραυματίστηκε σοβαρά, πρόσθεσε το Al Jazeera.

Two Palestinian journalists named Ismail Abu Omar and Ahmad Matar were transported to Gaza's European Hospital after what local sources reported were targeted Israeli air strikes in Rafah, southern Gaza.



Abu Omar has had his right leg amputated and is in critical condition as he… pic.twitter.com/LdYXzj2ic9 — TRT World (@trtworld) February 13, 2024

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι δύο δημοσιογράφοι χτυπήθηκαν από αεροπορική επιδρομή στη Ράφα, όπου στοιβάζονται αυτή την ώρα 1,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, με τη μεγαλύτερη πλειονότητά τους να έχουν εκτοπιστεί από τις επιδρομές και τις μάχες στην υπόλοιπη περιοχή.

Το καταριανό δίκτυο επλήγη πολύ από τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα. Στις αρχές Ιανουαρίου, δύο δημοσιογράφοι του Al Jazeera, ο Χάμζα Ντάχντουχ και ο Μουστάφα Θουράγια σκοτώθηκαν σε πλήγμα στο αυτοκίνητό τους στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός είχε πει πως "οι δύο πιλόταραν drones που ήγειραν άμεση απειλή για τα ισραηλινά στρατεύματα" και τους είχε περιγράψει ως "τρομοκρατικούς πράκτορες", ισχυρισμούς τους οποίους απέρριψαν η οικογένεια και ο εργοδότης τους. Τον Δεκέμβριο, ο εικονολήπτης Σάμερ Αμπού Ντάκα σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα.

#Watch: Do you remember the Al Jazeera journalist, Ismael Abu Omar, who infiltrated Israel during Simchat Torah on October 7th, documenting the massacre?



Attached is footage of him during the infiltration, where he is seen overcome with emotion, shedding tears. pic.twitter.com/astLpbpTQc — Open Source Intel (@Osint613) February 13, 2024

Ο επικεφαλής του γραφείου του δικτύου στη Γάζα, Ουάελ Ντάχντουχ, πατέρας του Χάμζα Ντάχντουχ, είχε χάσει επίσης τη σύζυγό του, δύο παιδιά του και έναν εγγονό από πλήγμα στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ (κέντρο) στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Ουάελ Νταχντούχ, 53 ετών, που έγινε σύμβολο των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον πόλεμο στη Γάζα, που τραυματίστηκε και ο ίδιος στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς , έφυγε από την περιοχή στα μέσα Ιανουαρίου για να μεταβεί στο Κατάρ, όπου εγχειρίστηκε.

Τουλάχιστον 85 δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, στη μεγάλη πλειονότητά τους Παλαιστίνιοι, σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPI).

Medical staff are trying to save the second leg of Al Jazeera journalist, Ismail Abu Omar after a Zionist drone strike directly hit him and his colleague.



Israel should cease to exist. pic.twitter.com/FkL60pycou — vanessa beeley (@VanessaBeeley) February 13, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

