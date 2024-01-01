Με την ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο χρόνο, ολόκληρος ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2024 με χαμόγελα και ξέφρενους πανηγυρισμούς καθώς επίσης και με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα που έκαναν την νύχτα ημέρα.Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο αποχαιρέτησαν το ταραχώδες 2023 –που χαρακτηρίστηκε από τους αιματηρούς πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, την κλιματική κρίση και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης – και υποδέχθηκαν με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις το 2024, με την ελπίδα να φέρει ειρήνη και ευημερία.

Νέα Υόρκη

Η Times Square γέμισε από νωρίς κόσμο. Στις 12 η διάσημη μπάλα έπεσε, κομφετί γέμισαν τον ουρανό σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου χρόνου.

Η αστυνομία, που είχε αναπτυχθεί στο κέντρο του Μανχάταν, έκανε ελέγχους σε ΄'ύποπτα' αυτοκίνητα, έκλεινε δρόμους και 'φίλτραρε' τη ροή του πλήθους με κιγκλιδώματα. Σε τηλεοπτική εμφάνισή του πριν από την έναρξη των εορτασμών στην πόλη, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αμερικανική οικονομία, επαίνεσε την αντοχή της χώρας του και ανακοίνωσε την «επιστροφή» του αμερικανικού λαού.

Βραζιλία

Πλήθος κόσμου γέμισε τους δρόμους και την διάσημη παραλία Copacabana στο Ρίο ντε Τζανέιρο όπου υποδέχθηκαν το νέο έτος με πυροτεχνήματα, μουσική με συμφωνική ορχήστρα και θεάματα με τοπικούς σταρ της ποπ, της φανκ και της σάμπα.

Επίδειξη πυροτεχνημάτων στο Λονδίνο

Η νύχτα μέρα έγινε στο Λονδίνο από τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα.

. Χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Λονδίνο σε μια επίδειξη που είχε διάρκεια περίπου 15 λεπτά.

Εορτασμοί στην Αυστραλία

Μερικές ώρες νωρίτερα, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, την αποκαλούμενη «πρωτοχρονιάτικη πρωτεύουσα του κόσμου», πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέκλυσαν την περιοχή του λιμανιού και απόλαυσαν το εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων με φόντο το εμβληματικό κτίριο της Όπερας, που τον Οκτώβριο συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής.

Πυροτεχνήματα φώτισαν επίσης τον ουρανό του Όκλαντ (Νέα Ζηλανδία), του Χονγκ Κονγκ, της Μπανγκόγκ (Ταϊλάνδη), της Μανίλα (Φιλιππίνες).

Παρίσι

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα Ηλύσια Πεδία του Παρισιού για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. Η επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου ήταν το αποκορύφωμα των εορταστικών εκδηλώσεων με φόντο το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων που παρέπεμπε στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση που θα φιλοξενήσει η γαλλική πρωτεύουσα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Γερμανία

Και στη Γερμανία ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να υποδεχτεί το 2024

Ισραήλ

Στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ, δευτερόλεπτα αφότου το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα, η ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα αναχαίτισε ρουκέτες που εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Το 2023 θα παραμείνει στη μνήμη από τη χωρίς προηγούμενο πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου -–και από τα σκληρά αντίποινα του Ισραήλ που ακολούθησαν. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας εκτοπίστηκαν από την έναρξη της ισραηλινής πολιορκίας, περίπου το 85% του πληθυσμού.

Οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν στην Ουκρανία τις πρώτες ώρες του 2024, καθώς στο τέλος του επόμενου μήνα συμπληρώνονται δύο χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε να «αφανίσει» τις ρωσικές δυνάμεις που εισέβαλαν στη χώρα του.

Το 2024 «ο εχθρός θα αισθανθεί την οργή (των οπλικών συστημάτων) της εγχώριας παραγωγής», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία θα έχει ένα εκατομμύριο drones στο οπλοστάσιό της. Όμως ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη δική του ομιλία υποσχέθηκε πως η Ρωσία «δεν θα υποχωρήσει ποτέ», πλέκοντας το εγκώμιο των στρατιωτών που πολεμούν στην πρώτη γραμμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.