Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να υπογράψει τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα ζητά τη δημιουργία αντιπυραυλικής ασπίδας «Iron Dome» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το CNN.

Ο Τραμπ είχε δεσμευτεί για τη δημιουργία αντιπυραυλικής άμυνας παρόμοια με εκείνη του Ισραήλ, ως μέρος της ενίσχυσης της στρατιωτικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει σύντομα εκτελεστικά διατάγματα, τα οποία θα προβλέπουν την κατάργηση των όρων της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της συμπερίληψης (DEI- diversity, equity, inclusion) από τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ θα επαναφέρει στις τάξεις χιλιάδες στρατιωτικούς που απομακρύνθηκαν επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν κατά της Covid 19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

«Αναμένονται περισσότερα εκτελεστικά διατάγματα», είπε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στο Πεντάγωνο, στην πρώτη ημέρα του με πλήρες πρόγραμμα στη θέση αυτή.

Ο Χέγκσεθ, ένας πρώην παρουσιαστής του Fox News και παρασημοφορημένος βετεράνος, κατάφερε για λίγο να εξασφαλίσει επαρκή αριθμό ψήφων προκειμένου να γίνει ο επόμενος υπουργός Άμυνας, σε μια μεγάλη νίκη για τον Τραμπ μετά τη σθεναρή αντίθεση των Δημοκρατικών και ακόμα και ορισμένων Ρεπουμπλικανών στην αμφιλεγόμενη υποψηφιότητά του.

Τον Χέγκσεθ υποδέχθηκε θερμά στην είσοδο του Πενταγώνου ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Τ.Κ.Μπράουν, τον οποίο ο Χέγκσεθ έχει επικρίνει στο τελευταίο του βιβλίο. Ερωτηθείς εάν ενδέχεται να απολύσει τον Μπράουν, ο Χέγκσεθ αστειεύτηκε ότι στέκεται ακριβώς δίπλα του.

«Στέκομαι δίπλα του αυτήν τη στιγμή. Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί του», είπε ο υπουργός, ενώ χτύπησε ελαφρά την πλάτη του Μπράουν.

Σύμφωνα με το CNN, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα να υπογράψει τρία εκτελεστικά διατάγματα που θα αναμορφώσουν τον αμερικανικό στρατό, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την απαγόρευση των τρανς να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και την εξάλειψη των προγραμμάτων πολυπολιτισμικότητας του στρατού.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, ορκίστηκε ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να εφαρμόσει σημαντικές πολιτιστικές αλλαγές στον στρατό, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των πρακτικών για τη διαφορετικότητα, ισότητα και ενσωμάτωση.

Ο Τραμπ είχε απαγορεύσει στους τρανς Αμερικανούς να υπηρετούν στον στρατό το 2017 κατά την πρώτη του διακυβέρνηση, αλλά ο Τζο Μπάιντεν εξέδωσε διάταγμα το 2021 για την κατάργηση της απαγόρευσης.

Ώρες μετά την ορκωμοσία για τη δεύτερη θητεία του την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο ανακαλούσε την κίνηση της κυβέρνησης Μπάιντεν το 2021 να επιτρέψει στα διεμφυλικά μέλη να υπηρετήσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η διαταγή που αναμένεται να υπογράψει ο Τραμπ σήμερα θα περιγράφει νέα στρατιωτικά πρότυπα σχετικά με τις αντωνυμίες φύλου και θα αναφέρει ότι η ψυχική και σωματική ετοιμότητα απαιτεί την απαγόρευση των τρανς υπαλλήλων από τον στρατό.

Το 2018, υπολογίζεται ότι υπήρχαν 14.000 τρανς μέλη στον στρατό των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, Palm Center.

Πηγή: CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

