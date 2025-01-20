Με εκτελεστικά διατάγματα ο Τραμπ θα ιδρύσει το DOGE και θα αναστείλει το δικαίωμα απόκτησης της ιθαγένειας για όσους γεννιούνται στις ΗΠΑ

Ένα από τα πρώτα εκτελεστικά διατάγματα που σκοπεύει να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ αφού αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντά του θα αφορά την ίδρυση του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), μετέδωσε το Semafor επικαλούμενο ένα έγγραφο.

Ένας αξιωματούχος που αναμένεται να αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα στην επόμενη κυβέρνηση είπε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι ο Τραμπ θα υπογράψει επίσης ένα άλλο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο για την ενέργεια, με στόχο «την απελευθέρωση αξιόπιστης αμερικανικής ενέργειας σε προσιτές τιμές».

Άλλο εκτελεστικό διάταγμα θα επικεντρώνεται στην Αλάσκα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία αυτή είναι κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και θα μπορούσε να συμβάλει στην εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ και σε συμμάχους της χώρας.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος για την τιμή του πετρελαίου. Η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει να διασφαλίσει άφθονη αμερικανική ενέργεια, κάτι που θα επιτρέψει να μειωθούν οι τιμές, σημείωσε.

Ο Τραμπ θα τερματίσει επίσης το δικαίωμα απόκτησης της αμερικανικής ιθαγένειας για όσους γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο αξιωματούχος είπε ότι σήμερα θα εκδοθούν δέκα εκτελεστικά διατάγματα που θα αφορούν τα σύνορα. Ο Τραμπ θα τερματίσει την πολιτική ασύλου και θα κλείσει τα σύνορα για τους μετανάστες που περνούν παράτυπα στη χώρα, ενώ θα αναστείλει για τουλάχιστον τέσσερις μήνες την πολιτική μετεγκατάστασης προσφύγων.

Πηγή: skai.gr

