ΗΠΑ: Παγώνουν οι αιτήσεις διαβατηρίων με ένδειξη φύλου «Χ» μετά από το διάταγμα Τραμπ

Τέλος το «3ο φύλο» στις ΗΠΑ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αναγνώρισή του από τις ομοσπονδιακές αρχές. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σταμάτησε να επεξεργάζεται αιτήσεις διαβατηρίων με ένδειξη φύλου «Χ» μετά από το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο δύο φύλα: αρσενικό και θηλυκό, σύμφωνα με δημοσιεύματα.



Σύμφωνα με ένα εσωτερικό email που αποκαλύπτει ο Guardian, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μετά το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα, έδωσε εντολή στο προσωπικό του τμήματος να εφαρμόσει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, δηλώνοντας: «Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι το φύλο ενός ατόμου δεν είναι μεταβλητή».



Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο «δύο φύλα, αρσενικό και θηλυκό», τα οποία περιγράφει ως «αμετάβλητη βιολογική πραγματικότητα».



Το εκτελεστικό διάταγμα, με τίτλο «Υπερασπίζοντας τις γυναίκες από τον εξτρεμισμό της ιδεολογίας του φύλου και την αποκατάσταση της βιολογικής αλήθειας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση», απαιτεί οι ταυτότητες που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων, βίζας και καρτών εισόδου, να αντικατοπτρίζουν την «αμετάβλητη βιολογική ταξινόμηση άρρεν ή θήλυ».



Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε για πρώτη φορά διαβατήρια με τη μη δυαδική ένδειξη φύλου «Χ» τον Απρίλιο του 2022.



Την Πέμπτη, στο προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δόθηκε εντολή να «αναστείλει κάθε αίτηση για ένδειξη φύλου Χ» και «να αναστείλει κάθε αίτηση που επιδιώκει να αλλάξει την ένδειξη φύλου» σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα.



Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος NOTUS ανέφερε επικαλούμενος τον Λευκό Οίκο, ότι το εκτελεστικό διάταγμα της Δευτέρας δεν ισχύει αναδρομικά, ούτε ακυρώνει τα υπάρχοντα διαβατήρια, αλλά οι ανανεώσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν το φύλο που έχει εκχωρηθεί κατά τη γέννηση.

Πέραν των ΗΠΑ, οι χώρες που εκδίδουν σήμερα διαβατήρια με την ένδειξη «Χ» στο φύλο, περιλαμβάνουν την Αργεντινή, την Αυστρία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Κολομβία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, τη Νέα Ζηλανδία, το Πακιστάν, την Ινδία, το Νεπάλ και το Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.