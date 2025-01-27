Μαρκ Ρούτε (ΝΑΤΟ): Πρέπει να αυξηθούν άνω του 2% οι αμυντικές δαπάνες

Έκκληση στις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ που προβλέπουν οι κανόνες της Συμμαχίας απηύθυνε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε από τη Λισαβόνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο.

Ο Ρούτε εξήγησε ότι ο στόχος του 2%, που είχε τεθεί πριν από μια δεκαετία, θεωρείται πλέον ανεπαρκής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις που εγείρει η επιθετικότητα της Ρωσίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ξέρουμε ότι ο στόχος του 2%, που θεσπίστηκε πριν από μια δεκαετία, δεν επαρκή για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του αύριο», δήλωσε ο Ρούτε.

«Προκειμένου να διατηρήσουμε την ισχύ του ΝΑΤΟ, πρέπει να συνεχίζουμε να διασφαλίζουμε την ασφάλειά μας και στο μέλλον, και πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνά μας», πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός περιορίστηκε να επαναλάβει ότι η Λισαβόνα δεσμεύεται να φτάσει τον στόχο του 2% έως το 2029. Ο Λουίς Μοντενέγκρο πρόσθεσε ότι η Πορτογαλία αναζητεί τρόπους να επιτύχει τον στόχο αυτό νωρίτερα, ωστόσο τόνισε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα μπορέσει να αυξήσει τις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας χωρίς να θέσει σε κίνδυνο το μικρό πρωτογενές πλεόνασμά της. Σημειώνεται ότι οι αμυντικές δαπάνες της Πορτογαλίας διαμορφώθηκαν το 2023 στο 1,5% του ΑΕΠ της, κάτω από τον στόχο του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ πρόκειται να συζητήσουν το ενδεχόμενο αύξησης του στόχου των αμυντικών δαπανών στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στην Πράγα, στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ανοίξει μετά την «απαίτηση» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανέβει το ποσοστό των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Ο Ρούτε επανέλαβε τις κατηγορίες της Δύσης ότι η Ρωσία προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τα μέλη του ΝΑΤΟ προβαίνοντας σε σειρά επιθετικών ενεργειών που κυμαίνονται από απόπειρες δολοφονιών μέχρι κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ, την ώρα που συνεχίζει να διεξάγει έναν βάρβαρο πόλεμο στην Ουκρανία.

