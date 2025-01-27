ΕΕ: Ομόφωνα πέρασε η ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε σήμερα να ανανεώσει και να επεκτείνει τα οικονομικά περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας για άλλους έξι μήνες, ως τις 31 Ιουλίου 2025.

«Η σημερινή ομόφωνη απόφαση για παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας. Η αυξανόμενη πίεση παραμένει απαραίτητη για όσο διάστημα η Ρωσία συνεχίζει τον βάναυσο επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε μέσω του «Χ» ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Η απόφαση αυτή θα συνεχίσει να στερεί από τη Μόσχα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου της. Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τη ζημιά που προκαλεί», τονίζει από την πλευρά της η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Στη σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου υπενθυμίζεται ότι τα οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσίας, που εισήχθησαν για πρώτη φορά το 2014, επεκτάθηκαν σημαντικά από τον Φεβρουάριο του 2022 ως απάντηση στην απρόκλητη, αδικαιολόγητη και παράνομη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επί του παρόντος αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα μέτρων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στο εμπόριο, τα οικονομικά, την ενέργεια, την τεχνολογία και τα αγαθά διπλής χρήσης, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα είδη πολυτελείας. Καλύπτουν επίσης: την απαγόρευση εισαγωγής ή μεταφοράς θαλάσσιου αργού πετρελαίου και ορισμένων προϊόντων πετρελαίου από τη Ρωσία στην ΕΕ, την αποσύνδεση πολλών ρωσικών τραπεζών και την αναστολή των ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων και αδειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσων παραπληροφόρησης που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο. Επιπλέον, συγκεκριμένα μέτρα επιτρέπουν στην ΕΕ να αντιμετωπίσει την καταστρατήγηση των κυρώσεων.

Η απόφαση υιοθετήθηκε με ομοφωνία, μετά την άρση της απειλής βέτο από την Ουγγαρία. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν απειλούσε επί εβδομάδες ότι θα αντιταχθεί στην ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αρχικά, ο Β. Όρμπαν είχε δηλώσει ότι ανέμενε την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και τη θέση της Ουάσινγκτον ως προς τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και στη συνέχεια ζητούσε την επαναλειτουργία του αγωγό φυσικού αερίου από την Ουκρανία προς την κεντρική Ευρώπη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, για να άρει η Ουγγαρία τις αντιρρήσεις της η ΕΕ προχώρησε σε δήλωση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.