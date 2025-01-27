Οκτώ από τους Ισραηλινούς ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι νεκροί, ανακοίνωσε σήμερα ο Νταβίντ Μένσερ, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Η Χαμάς έδωσε μερικά περαιτέρω στοιχεία για το ποιος είναι νεκρός και ποιος ζωντανός από τον κατάλογό της με τα ονόματα των 33 ομήρων. Επτά ζωντανοί όμηροι έχουν απελευθερωθεί από την έναρξη της συμφωνίας στις 19 Ιανουαρίου.

"Οι οικογένειες ενημερώθηκαν για την κατάσταση των οικείων τους", διευκρίνισε ο εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου. Αυτό σημαίνει ότι από τους 26 ομήρους που αναμένεται να επιστραφούν στη χώρα τους στην πρώτη φάση της συμφωνίας, μόνο 18 είναι ακόμη εν ζωή.

Πηγή: skai.gr

