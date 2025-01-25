Σεξουαλική επίθεση, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, έλλειψη εμπειρίας: παρά τις κατηγορίες, παρά τις επικρίσεις και τις αντιδράσεις, η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για το αξίωμα του υπουργού Άμυνας, ο Πιτ Χέγκσεθ, είδε την υποψηφιότητά του να εγκρίνεται —οριακά— από την αμερικανική Γερουσία χθες Παρασκευή.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ προβλέπει πως οι διορισμοί υπουργών και άλλων ανώτερων αξιωματούχων πρέπει να επιβεβαιώνονται με ψηφοφορία στη Γερουσία.

Ωστόσο, παρά την ρεπουμπλικανική πλειοψηφία 53 εδρών στις 100 στην αμερικανική άνω Βουλή, χρειάστηκε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, πράγμα σπάνιο, να μεταβεί επιτόπου και να ψηφίσει για να σπάσει η ισοπαλία και να εγκριθεί ο διορισμός του.

Στα τρία στελέχη της παράταξης του προέδρου που τάχθηκαν κατά συμπεριλαμβανόταν ο Μιτς Μακόνελ, ο άλλοτε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων στο σώμα αυτό του Κογκρέσου. Η Λίσα Μερκάουσκι, που επίσης τάχθηκε κατά, εξήγησε πως ο διορισμός του πρώην ταγματάρχη και μετέπειτα παρουσιαστή του Fox News εγείρει «σοβαρές ανησυχίες» μπροστά στις οποίες δεν θα μπορούσε να «κλείσει τα μάτια».

Καταφέρθηκε ιδίως εναντίον της αντίθεσης που έχει εκφράσει δημόσια ο Πιτ Χέγκσεθ στην παρουσία γυναικών σε μάχιμες μονάδες. Τον Νοέμβριο, ο ενδιαφερόμενος επανήλθε, εκφράζοντας ξανά την αντίθεσή του.

Ο νέος υπουργός Άμυνας είναι γνωστός στους Αμερικανούς τα τελευταία χρόνια ως παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά στις ΗΠΑ.

Στα 44 του χρόνια, θα αναλάβει να χειριστεί φαραωνικό προϋπολογισμό 850 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως και τρία εκατομμύρια στρατιωτικούς, εφέδρους — και πολιτικούς υπαλλήλους.

Βασική αποστολή του, είπε στα μέσα του Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την επιβεβαίωση του διορισμού του, θεωρεί πως είναι να ξαναφέρει «κουλτούρα πολεμιστή» στο Πεντάγωνο.

Ο Πιτ Χέγκσεθ διαβεβαίωσε επανειλημμένα πως πρόθεσή του είναι να αναμορφώσει το υπουργείο Άμυνας από την κορυφή ως τη βάση: θεωρεί πως έγινε πολύ «woke», απέκτησε «ιδεολογία» που κατ’ αυτόν είναι πολύ «αριστερή».

Ο διορισμός του από τον Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις ήδη τον Νοέμβριο.

Ενώπιον της επιτροπής για τις ένοπλες δυνάμεις, Δημοκρατικοί γερουσιαστές τον υπέβαλαν σε κάτι σαν ανάκριση όσον αφορά την καταγγελία σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση.

Η υπόθεση, που ανάγεται στο 2017, εκτυλίχτηκε στην Καλιφόρνια κι ήρθε στην επιφάνεια μετά τον διορισμό του. Ο πρώην στρατιωτικός, που διαψεύδει πως είχε οποιαδήποτε μη συναινετική σχέση, έκλεισε συμφωνία, κατέβαλε 50.000 δολάρια μερικά χρόνια αργότερα στη γυναίκα που τον κατηγόρησε, ώστε να αποτραπεί ποινική διαδικασία.

Η αντιπολίτευση στάθηκε επίσης στην έλλειψη εμπειρίας στη δημόσια διοίκηση αυτού που θα αναλάβει τόσο σημαντικό αξίωμα.

«Κύριε Χέγκσεθ, δεν έχετε τα τυπικά προσόντα», συνόψισε η γερουσιάστρια Τάμι Ντάκγουερθ.

Η πρώην πιλότος επιθετικού ελικοπτέρου της αεροπορίας στρατού, ακρωτηριασμένη και στα δυο πόδια —το ελικόπτερό της χτυπήθηκε από ρουκέτα στο Ιράκ το 2004—, κατακεραύνωσε με ανακοίνωσή της την αντίθεσή του στην παρουσία γυναικών σε μάχιμες μονάδες.

Άλλο πρόβλημα: ο Πιτ Χέγκσεθ φέρεται να καταναλώνει συχνά υπερβολική ποσοτήτα αλκοόλ.

«Συνάδελφός σας αφηγείται πως ήσασταν τόσο τύφλα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που αρχίσατε να φωνάζετε ‘Σκοτώστε όλους τους μουσουλμάνους’», είπε η Δημοκρατική γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν στην ακρόαση.

Παρά τις αντιδράσεις και τις πολεμικές, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έπαψε ποτέ να υπερασπίζεται την επιλογή του.

«Συγχαρητήρια στον Πιτ Χέγκσεθ. Θα γίνει σπουδαίος υπουργός Άμυνας», σχολίασε μέσω Truth Social μετά τη χθεσινή ψηφοφορία στη Γερουσία.

