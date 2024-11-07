Ερντογάν σε Μακρόν: Η Τουρκία επιδιώκει την πλήρη ένταξη στην ΕΕ

Η Τουρκία ενεργεί με στρατηγική προοπτική την πλήρη ένταξη στην ΕΕ, είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην ουγγρική πρωτεύουσα Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, o Ερντογάν υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να αναζωογονηθεί η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας κατά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Εξέφρασε την προσδοκία της Άγκυρας η ΕΕ να επικαιροποιήσει την Τελωνειακή Ένωση με την Τουρκία και να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της προς την Άγκυρα σχετικά με την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζα για τους Τούρκους υπηκόους.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών να επιλύσουν εντάσεις όπως αυτές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, Ισραήλ και Παλαιστίνης και Ισραήλ και Λιβάνου μέσω ειρηνικής διπλωματίας», αναφέρει ανακοίνωση από το γραφείο του Τούρκου προέδρου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.