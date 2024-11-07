Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Είχε μια «εξαιρετική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε σήμερα μια «εξαιρετική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και εν συνεχεία συζήτησαν για αμυντικά και ενεργειακά θέματα, το εμπόριο και βέβαια για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Προσβλέπω σε ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ και σε συνεργασία για την αντιμετώπιση γεωπολιτικών προκλήσεων», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Μαζί, μπορούμε να προάγουμε την ευημερία και τη σταθερότητα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

