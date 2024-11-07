Σύντομο τετ α τετ λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη είχαν ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Συνάντηση Προέδρου @PresidentCYP @Christodulides με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, στην παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στο περιθώριο των εργασιών της 5ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που… pic.twitter.com/3Lvmd5vWF0 November 7, 2024

Θέμα της συζήτησης, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, την οποία ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη σύνοδο χαρακτήρισε «εμφατική».

Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές και τις διεθνείς εξελίξεις.

Προσερχόμενος στη σύνοδο ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Αυτή η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εδώ στη Βουδαπέστη λαμβάνει χώρα σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στον Πρόεδρο Τραμπ για την εμφατική νίκη του και να εκφράσω την ελπίδα ότι η διατλαντική σχέση θα παραμείνει ισχυρή προκειμένου να επιλύσουμε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα.

Βέβαια, πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές ως Ευρωπαίοι και δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη διατλαντική εταιρική σχέση από θέση αδυναμίας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά σίγουρα μπορεί να αλλάξει τον εαυτό της για να αντιμετωπίσει έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Επομένως, οι συζητήσεις που θα έχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά στα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, είναι ιδιαίτερα επίκαιρες.

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να «ξυπνήσουμε» από τη γεωπολιτική μας αφέλεια και να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, είτε πρόκειται για ζητήματα ανταγωνιστικότητας είτε για ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας.

Ελπίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τη σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα που απαιτούν αυτοί οι καιροί».

Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και στη Σύνοδο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (7 και 8 Νοεμβρίου).

Αυτό που αναμένεται να μονοπωλήσει τις συζητήσεις των ηγετών είναι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ένα 24ωρο μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Η συζήτηση αυτή άλλωστε αναμένεται να κυριαρχήσει στο δείπνο των 27 σήμερα το βράδυ, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αναζητήσουν κοινό βηματισμό.

Αύριο, στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - παρουσία της Κριστίν Λαγκάρντ και του Μάριο Ντράγκι - το θέμα συζήτησης στην ατζέντα είναι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με αφορμή την έκθεση Ντράγκι.

