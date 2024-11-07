Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες και οι συζητήσεις για την ομάδα των στελεχών, που θα αναλάβουν τις συνομιλίες για τη μεταβατική περίοδο έως την ανάληψη των καθηκόντων του νεοεκλεγέντα προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο θα έχει ο ίδιος, ο οποίος αποφασίζει και διατάζει -εκτός του Ίλον Μασκ, τον οποίο παραδέχεται και εμπιστεύεται και ακούει τη γνώμη του, όπως μεταδίδει ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου.

Τα μέλη της ομάδας των στελεχών θα αναλάβουν στη συνέχεια σημαντικές θέσεις στην κυβέρνηση με στόχο την υλοποίηση του οράματος του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει βασιστεί στις αρχές της MAGA -«Να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη». Αποτελεί κοινό τόπο ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος ό,τι δεν πρόλαβε να πετύχει στην πρώτη προεδρική θητεία θα τα επιβάλει στη νέα.

Και δεν θα περιοριστεί μόνο στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό έχουν σημασία και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του με συγκεκριμένους πολιτικούς ηγέτες. Με την εξαίρεση μερικών, οι υπόλοιποι τείνουν προς ένα μείγμα Δημοκρατίας και αυταρχισμού.

Ο Τραμπ δεν αντέχει ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που την θεωρεί πολύ νεοφιλελεύθερη και που επί των συγκεκριμένων ζητημάτων τον επηρεάζει αρνητικά ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος θα είναι ένας εκ των πρώτων που θα επισκεφθεί στο Λευκό Οίκο. Θα συνεργαστεί πολύ και με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, ενώ αβέβαιη είναι η συνεργασία με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος είναι συνηθισμένος να είναι αυτός ο αρχηγός, να δίνει τις εντολές και απαιτεί υπάκουους ηγέτες.

Ως εκ τούτου ο χαρακτηρισμός «φίλοι» που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν αποτελεί ενδεχομένως υπερβολή.

Αν διοριστεί στο υπουργικό συμβούλιο ο Μάικ Πομπέο, αυτόματα προστίθεται στην κυβέρνηση ένας ισχυρός παράγοντας που έχει εξαιρετικά αρνητική γνώμη για τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Από την άλλη, ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, που θα αναλάβει ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας θεωρείται καλός γνώστης των Βαλκανίων και έχει συνεργαστεί με τον Χακάν Φιντάν όταν και οι δύο ήταν επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών.

Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προωθήθηκε επίσης η υποψηφιότητα του Ρόμπερτ Ο’ Μπράιαν και του Μάρκο Ρούμπιο.

Η υποψηφιότητα του Ο΄Μπράιαν αποτελεί σοβαρή επιλογή, δεν προκαλεί ενώ στάθηκε πάντα στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να τον αμφισβητεί. Ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει σχέσεις με την ελληνική ομογένεια είναι δυνατός στην εξωτερική πολιτική και βοήθησε τον Τραμπ και με τους ισπανόφωνους.

Σε ό,τι αφορά το κλίμα που επικρατεί στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει σε όλους ότι πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι υποσχέσεις του, και συνεπώς θα ξεκινήσει με το μεταναστευτικό όπου θα επιδιώξει μαζικές απελάσεις. Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι επιδίωξή του είναι να αλλάξει το αμερικανικό κράτος, αλλά και τον κόσμο στη βάση των δικών του αρχών. Αυτό έχει διάφορες ερμηνείες, ιδιαίτερα στα θέματα πολιτικής ορθότητας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.