Συνάντηση Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

«Μια ισχυρότερη συνεργασία ΕΕ - Τουρκίας θα ωφελήσει την κοινή μας περιοχή», δήλωσε μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ursula von der Leyen - Erdogan

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη.

«Χάρηκα που σε συνάντησα», έγραψε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ και πρόσθεσε: «Μια ισχυρότερη συνεργασία ΕΕ - Τουρκίας θα ωφελήσει την κοινή μας περιοχή. Μπορούμε να υπερασπιστούμε την ειρήνη, την ευημερία και τη διασυνοριακή ασφάλεια. Και θα ωφελήσει τον λαό μας. Ας εργαστούμε στενά για αυτό τα επόμενα χρόνια.»

