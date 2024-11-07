Συνάντηση Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη.
«Χάρηκα που σε συνάντησα», έγραψε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ και πρόσθεσε: «Μια ισχυρότερη συνεργασία ΕΕ - Τουρκίας θα ωφελήσει την κοινή μας περιοχή. Μπορούμε να υπερασπιστούμε την ειρήνη, την ευημερία και τη διασυνοριακή ασφάλεια. Και θα ωφελήσει τον λαό μας. Ας εργαστούμε στενά για αυτό τα επόμενα χρόνια.»
It was good to meet you at the EPC, @RTErdogan.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2024
A stronger EU-Türkiye partnership will benefit our shared region.
We can champion peace, prosperity and security across borders.
And it will benefit our people.
Let’s work on this closely in the coming years. pic.twitter.com/8v2Laheqic
