Κράτησε την υπόσχεσή του ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, αλλά αντί για σαμπάνιες, όπως είχε πει προεκλογικά, γιόρτασε τη νίκη του Τραμπ με βότκα, γιατί, όπως ανέφερε έχει διαφορετικές παραδόσεις.

«Ήθελαν να τον βάλουν φυλακή, να προχωρήσουν στην κατάσχεση της περιουσίας του, να τον σκοτώσουν και τώρα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Είμαι πάντα υπερήφανος να παλεύω μαζί με εκείνους που προσπαθούν να εκπροσωπήσουν τον λαό εναντίον της ελίτ. Αυτό είναι δημοκρατία και αυτό συνέβη», ανέφερε ο Όρμπαν.

Ως προς τις ΗΠΑ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «το μέγεθος μετράει».

Πηγή: skai.gr

