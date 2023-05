Ερντογάν σε CNN: Έχουμε μια «ειδική σχέση» με τον Πούτιν - «Ρωσία και Τουρκία χρειάζονται η μία την άλλη»

Η Τουρκία έχει μια «ειδική» σχέσημε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν η οποία μεγαλώνει παρά την εντεινόμενη πίεση στην Άγκυρα να βοηθήσει στην ενίσχυση των δυτικών κυρώσεων κατά της Μόσχας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην Μπέκι Άντερσον του CNN ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών της επόμενης εβδομάδας.

«Δεν βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου θα επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία όπως έχει κάνει η Δύση. Δεν δεσμευόμαστε από τις κυρώσεις της Δύσης», είπε ο Ερντογάν και πρόσθεσε: «Είμαστε ένα ισχυρό κράτος και έχουμε μια θετική σχέση με τη Ρωσία».

«Η Ρωσία και η Τουρκία χρειάζονται η μία την άλλη σε κάθε δυνατό τομέα», επισήμανε.

My exclusive two-part interview with Turkish President @RTErdogan will air on @CNNConnect tonight -- 10a EST / 5p Turkey time. We are live on the ground from Istanbul. 🇹🇷 pic.twitter.com/HZD8uM2t0p