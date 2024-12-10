Ερντογάν: Μήνυμα στους Κούρδους μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ

Μήνυμα στους Κούρδους έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την ανατροπή του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Συρία. «Όσες απάτες και πονηριές γνωρίζει το τσακάλι, τόσους τρόπους και δρόμους γνωρίζει και ο λύκος. H Τoυρκία δεν θα επιτρέψει να δημιουργηθούν θύλακες τρομοκρατίας πέρα από τα σύνορα της» διεμήνυσε σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

«Τα σύνορα μπορούν να χωρίζουν τις χώρες, όμως ποια δύναμη μπορεί να χαράξει σύνορα στις καρδιές; Έχουμε σύνορα 910 χιλιομέτρων! Ποιός μπορεί να περιμένει να γυρίσουμε την πλάτη μας στους γείτονες μας που έχουμε σύνορα 910 χιλιομέτρων. Αν το μισό της καρδιάς μας είναι το Άντεπ, το Χατάϊ και η Σανλίουρφα, το άλλο μισό είναι το Αφρίν, το Χαλέπι, είναι η Χάμα, η Χόμς και η Δαμασκός!» σημείωσε, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική για τα «σύνορα της καρδιάς» της Τουρκίας.

«Σήμερα είμαστε πιο δυνατοί»

«Η Τουρκία ξαναγράφει την ιστορία της ανθρωπότητας, δήλωσε μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν.



«Η Τουρκία σπάει τα δεσμά που είχε στο παρελθόν. Η Τουρκία πετυχαίνει τους στόχους της με αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και υπομονή. Με την ισχυρή δημοκρατία, την αναπτυσσόμενη οικονομία, τους εδραιωμένους θεσμούς και τις ειρηνικές και ενεργητικές πολιτικές της καθορίζει την πορεία των παγκόσμιων υποθέσεων, η Τουρκία κατευθύνει την ιστορία και ξαναγράφει τη δική της ιστορία. Η Τουρκία ξαναγράφει την ιστορία της ανθρωπότητας. Δόξα στον Αλλάχι! Σήμερα είμαστε πιο δυνατοί από χθες. Σήμερα είμαστε πιο ελεύθεροι από χθες. Σήμερα είμαστε πιο αξιόπιστοι. Σήμερα έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σε αντίθεση με αυτούς που δεν έχουν όραμα, οι οποίοι θέλουν να μας εγκλωβίσουν στα ρηχά νερά… Θα συνεχίσουμε να κρατιόμαστε στην ελπίδα και να μεγαλώνουμε την ελπίδα».

«Επόμενος στόχος οι πετρελαιοπηγές που ελέγχει το PKK»

Στο μεταξύ, Τούρκοι αναλυτές ξεκαθάρισαν σε τηλεοπτική εκπομπή ότι «επόμενος στόχος είναι οι πετρελαιοπηγές που ελέγχει το PKK» στα βόρεια της Συρίας, δηλώνοντας ότι η σύγκρουση με τους Κούρδους αποτελεί μονόδρομο για το καλό της Συρίας.

«Πιθανότατα εμείς στην επόμενη φάση θα δούμε αυτές εδώ οι περιοχές να κλείνουν… Δηλαδή να καταληφθούν από τις δυνάμεις των επαναστατών. Να γίνονται πράσινες (περιοχές που ελέγχουν οι ισλαμιστές αντάρτες και οι προσκείμενοι αντάρτες στην Τουρκία). Θα κατευθυνθούν προς τις πετρελαιοπηγές. Θα δούμε να καταλαμβάνουν τις πετρελαιοπηγές που βρίσκονται σε αυτές εδώ τις περιοχές. Διότι αυτή η χώρα δεν θα μπορέσει να ορθοποδήσει. Πώς θα το κάνει αυτό δίχως πετρέλαιο και δίχως ηλεκτρικό ρεύμα; Πρώτα πρέπει να πάρετε αυτά. Να τα πάρετε από τα χέρια του PKK. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν το αναβάλουν αυτό, κάθε μέρα θα χάνουν δύναμη» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

