Σολτς και Μακρόν έτοιμοι, υπό όρους, να «συνεργαστούν με τους νέους ηγέτες» της Συρίας

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν χθες Δευτέρα για την κατάσταση στη Συρία μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και δήλωσαν διατεθειμένοι να «συνεργαστούν με τους νέους ηγέτες» της υπό όρους, ανακοίνωσε η καγκελαρία στο Βερολίνο.

«Αμφότεροι συμφώνησαν πως είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τους νέους ηγέτες, στη βάση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων», κατά ενημερωτικό δελτίο της καγκελαρίας.

Υπογράμμισαν ακόμη «τη σημασία της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της Συρίας».

Οι δυο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν για να ενισχυθεί η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συρία, ιδίως η υποστήριξη «πολιτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς», σε στενό συντονισμό με εταίρους της στη Μέση Ανατολή, πάντα κατά το Βερολίνο.

Το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ κατέρρευσε την Κυριακή, μετά την αστραπιαία προέλαση αντικαθεστωτικών με αιχμή του δόρατος τη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), τον πρώην συριακό βραχίονα της Αλ Κάιντα.

Δυτικές πρωτεύουσες δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για το τέλος της δικτατορίας του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που έμεινε στην εξουσία 24 χρόνια, ωστόσο ανησυχούν για τις εξελίξεις στη χώρα και τον κίνδυνο κατάρρευσής της κατ’ εικόνα του χάους στη Λιβύη μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.