Τέσσερα μέλη της Clan del Golfo, του ισχυρότερου καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών στην Κολομβία, σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, στον πρώτο αεροπορικό βομβαρδισμό που διατάχθηκε από τον Κολομβιανό πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο εναντίον της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, γνωστοποίησε ο ίδιος ο αρχηγός του κράτους.

«Η επιχείρηση του στρατού στο χωριό Μπεχουκίγιο» στον νομό Αντιόκια, «άφησε τέσσερα μέλη του καρτέλ νεκρά» ενώ κατασχέθηκαν «οκτώ τουφέκια», συνόψισε ο πρόεδρος Πέτρο μέσω X.

Πρόκειται για τον πρώτο βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων εναντίον της συμμορίας αυτής επί των ημερών της κυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη κ. Πέτρο, που εξελέγη το καλοκαίρι του 2022 και είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που ανήκει στην αριστερά.

«Η Clan αποπειράθηκε με συμμαχίες, πολιτικές και οικονομικές, να δημιουργήσει ένοπλες μονάδες με μεγαλύτερη δυναμικότητα» στην περιοχή, αλλά επιχειρήσεις του στρατού «έπληξαν» το σχέδιο αυτό, ανέφερε ο κ. Πέτρο.

Τα περίπου εξήντα χρόνια της εμφύλιας ένοπλης σύρραξης στην Κολομβία οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί γενικά χρησιμοποιήθηκαν από διάφορες κυβερνήσεις εναντίον ανταρτών της άκρας αριστεράς, ιδίως των FARC, μαρξιστικής οργάνωσης που πλέον έχει αφοπλιστεί, διαλυθεί και μεταμορφωθεί σε πολιτικό κόμμα βάσει της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφτηκε το 2016.

Ο νομός Αντιόκια, στη βορειοδυτική Κολομβία, συγκαταλέγεται στα κυριότερα οχυρά της Clan del Golfo. Η συμμορία ελέγχει εκεί δρόμους μέσω των οποίων διακινεί ναρκωτικά, καθώς και παράνομα χρυσωρυχεία, ενώ επιδίδεται επίσης σε εμπορία ανθρώπων, διευκολύνει την παράνομη μετανάστευση για να διαφοροποιήσει τις πηγές προσόδων της, σύμφωνα με τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, τέσσερις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από ατύχημα, καθώς κατέβαιναν με σχοινιά από ελικόπτερο, θύμισε ο πρόεδρος Πέτρο, κάτι που είχε ήδη ανακοινώσει ο στρατός.

Ο πρώην ηγέτης της Clan del Golfo, γνωστός ως Οτονιέλ, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2022 και εκδόθηκε στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Πέτρο είχε ταχθεί υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων που θα οδηγούσαν στη διάλυση της συμμορίας αυτής, μετενσάρκωσης των ακροδεξιών παραστρατιωτικών οργανώσεων που είχαν φθάσει στον κολοφώνα της ισχύος τους στον εμφύλιο πόλεμο τα χρόνια του 1990 και του 2000. Όμως οι επαφές που έγιναν με τους νέους ηγέτες ως τώρα δεν έχουν καταλήξει πουθενά.

Στις αρχές του 2023, ο πρόεδρος κήρυξε μονομερώς κατάπαυση του πυρός με το καρτέλ αυτό. Αλλά η εκεχειρία κατέρρευσε μόλις τρεις μήνες αργότερα. Στα μέσα Νοεμβρίου, η κυβέρνηση ονόμασε περίπου είκοσι άλλοτε ηγέτες παραστρατιωτικών, από τους πλέον επίφοβους, «μεσολαβητές», για να βοηθήσουν να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.