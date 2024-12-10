Νεαρός σκοτώθηκε και έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια νέων συγκρούσεων ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και ακτιβιστές, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι πρώτες.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Ανουάρ Ρατζάμπ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως 19χρονος υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια «βίαιης επίθεσης διαπραχθείσας από ομάδα εκτός νόμου που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτες» στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Έφηβος 16 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο επεισόδιο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, αντίπαλο του κόμματος Φάταχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, κατήγγειλε πως ο νεαρός και ο έφηβος χτυπήθηκαν από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Καταδίκασε «τη συνεχιζόμενη δράση των υπηρεσιών ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής εναντίον μαχητών της αντίστασης» κι εναντίον «όσων καταζητούνται από την κατοχή» (σ.σ. το Ισραήλ).

Η Χαμάς πρόσθεσε πως θεωρεί ανάγκη να αποφευχθεί το ξέσπασμα «εσωτερικών συγκρούσεων» των Παλαιστινίων.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε στην Τζενίν μέλη της πολιτικής προστασίας να σβήνουν ελαστικά αυτοκινήτων που είχαν πυρποληθεί σε δρόμο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Από το πρωί της Πέμπτης, στην Τζενίν, πόλη στα όρια της οποίας εκτείνεται καταυλισμός προσφύγων, εκτυλίσσονται βίαια επεισόδια. Εκείνη την ημέρα, ομάδα ενόπλων άρπαξε δυο οχήματα της Παλαιστινιακής Αρχής κι έκανε παρέλαση κραδαίνοντας όπλα σε δρόμους στον καταυλισμό, ανεμίζοντας λάβαρα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ανταλλαγές πυρών προκάλεσαν ζημιές. Το Σάββατο το βράδυ, εκδηλώθηκε φωτιά σε κτίριο του νοσοκομείου της Τζενίν έπειτα από συγκρούσεις των δυνάμεων ασφαλείας με ενόπλους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τα βίαια επεισόδια ανάμεσα σε παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις και τον ισραηλινό στρατό ήταν συχνά στη Δυτική Όχθη -παλαιστινιακή περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967- ήδη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Έχουν εκραγεί έκτοτε. Και ο καταυλισμός προσφύγων της Τζενίν, όπως και άλλοι στην περιοχή, μπήκε στο στόχαστρο ευρείας κλίμακας ισραηλινής επιχείρησης στα τέλη του καλοκαιριού, με δεκάδες νεκρούς σε σκληρές μάχες.

Συλλήψεις παλαιστίνιων ακτιβιστών τις τελευταίες ημέρες από τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας, που επιβεβαιώθηκαν από τον στρατηγό Ρατζάμπ, πυροδότησαν ακόμη περισσότερο την ένταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

