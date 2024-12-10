Εκρήξεις στη Δαμασκό - Το Ισραήλ πλήττει εγκαταστάσεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη Δαμασκό, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, που μετέδωσαν την πληροφορία αυτή λίγη ώρα αφού ΜΚΟ ανέφερε πως η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε κάπου 250 επιδρομές στη Συρία από προχθές Κυριακή, όταν ανατράπηκε ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πλήττουν από προχθές τις κυριότερες εγκαταστάσεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων για να καταστρέψουν δυνατότητές τους.

Πηγή: skai.gr

