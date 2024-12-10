Λογαριασμός
Εκρήξεις στη Δαμασκό - Το Ισραήλ πλήττει εγκαταστάσεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε κάπου 250 επιδρομές στη Συρία από προχθές Κυριακή, όταν ανατράπηκε ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ

Δαμασκός

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη Δαμασκό, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, που μετέδωσαν την πληροφορία αυτή λίγη ώρα αφού ΜΚΟ ανέφερε πως η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε κάπου 250 επιδρομές στη Συρία από προχθές Κυριακή, όταν ανατράπηκε ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πλήττουν από προχθές τις κυριότερες εγκαταστάσεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων για να καταστρέψουν δυνατότητές τους.

