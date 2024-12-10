Τουρκία, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και στη μέση η Συρία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η ιστορική πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ οδηγεί άπαντες, ειδικούς και μη, να μαντεύουν πώς θα είναι η επόμενη ημέρα στη Συρία. Οι παίκτες σε αυτή είναι πολλοί και παρά τις λεπτές ισορροπίες, ουδείς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

Ενόσω οι αντάρτες της ισλαμιστικής Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ απελευθέρωναν κρατούμενους του καθεστώτος από τη στρατιωτική φυλακή της Σεντνάγια, που πολλοί την χαρακτηρίζουν ως σφαγείο ανθρώπων του Άσαντ, Ισραήλ, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες πήραν θέση μάχης με τους πρώην συμμάχους του καθεστώτος, Ρωσία και Ιράν, να προσπαθούν, επίσης, να έχουν θέση στο τραπέζι για τη διαμόρφωση της νέας εποχής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει στόχους που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος. Η Τουρκία έχει ήδη επιτεθεί κατά των κουρδικών δυνάμεων, οι οποίες υποστηρίζονται από την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ ανέπτυξε τις δυνάμεις του όχι μόνο στην ουδέτερη ζώνη στα σύνορα με τη Συρία αλλά και πέρα από αυτή και, ειδικότερα, εντός της συριακής επικράτειας για πρώτη φορά από το 1973.

Μάλιστα, όπως είπε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σααρ, πρόκειται για ένα «περιορισμένο, προσωρινό βήμα», τη στιγμή που η ισραηλινή αεροπορία θα συνεχίσει τα πλήγματα κατά στρατιωτικών τοποθεσιών με αποθήκες χημικών όπλων και πυραύλων στη Συρία και ήδη, το απόγευμα της Δευτέρας, ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν επίθεση σε εγκατάσταση αεράμυνας κοντά στο λιμάνι της Λαττάκειας, στα βορειοδυτικά της χώρας.

Με τελείως διαφορετικές ατζέντες, Τουρκία και Ισραήλ έχουν ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές τους σε ό,τι αφορά στη χώρα.

Η Άγκυρα έχει πει πως δεν θα ανεχθεί το PKK ή το Ισλαμικό Κράτος να επωφεληθούν από τη νέα πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή, υπόσχεται πως θα βοηθήσει τους Σύρους πρόσφυγες να επιστρέψουν από την Τουρκία πίσω στη Συρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απορρίπτοντας δε οποιεσδήποτε κατηγορίες για επιθετικές προθέσεις της Τουρκίας σε ξένες εδαφικές περιοχές, τόνισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, και συμπλήρωσε πως μοναδικός στόχος της Άγκυρας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στην περιοχή, είναι η προστασία της Τουρκίας από τη «τρομοκρατία».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απέδωσε τα πλήγματα στην ανησυχία του Τελ Αβίβ για τα χημικά όπλα του Μπασάρ αλ Άσαντ, ώστε αυτά να μην πέσουν στα λάθος χέρια. Όπως τόνισε δε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, «αυτό που μας ενδιαφέρει μονάχα είναι η ασφάλεια του Ισραήλ και των πολιτών του».

Την ίδια στιγμή, το Ιράν - η χώρα που στήριξε τον Μπασάρ αλ Άσαντ κατά τη διάρκεια του αιματηρού εμφυλίου πολέμου προκειμένου να διατηρήσει τον διάδρομο πρόσβασης προς τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο – έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί πως γρήγορα ανοίγει μία απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τους ισλαμιστές αντάρτες που έριξαν τον Άσαντ, σε μία προσπάθεια να αποτρέψει το ενδεχόμενο η σχέση των δύο χωρών να εισέλθει σε μία «επικίνδυνη τροχιά».

Σε ό,τι αφορά στη Ρωσία, η Μόσχα μπορεί να έχει ήδη προσφέρει άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους στον Μπασάρ αλ Άσαντ, ωστόσο, σύμφωνα με το Κρεμλίνο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν θα έχει κάποια συνάντηση μαζί του.

Αυτή τη στιγμή στη Συρία οι αντάρτες – εάν κι εφόσον παραμείνουν ενωμένοι - είναι αντιμέτωποι με την επανοικοδόμηση της χώρας έπειτα από τον πόλεμο αλλά και με τη διοίκηση αυτής, τη στιγμή που η χώρα έχει απεγνωσμένα ανάγκη από δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια.

Ο ίδιος ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, ο αρχηγός της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, μιλώντας στο ιστορικό τέμενος Ομεϋάδων στην παλιά πόλη της Δαμασκού, είπε πως «φάρος του Ισλαμικού έθνους θα είναι η σκληρή δουλειά».

Το πρόσωπο όμως που πλέον έχει ταυτιστεί με την ανατροπή του καθεστώτος, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα πρέπει να αναλάβει τη δύσκολη αποστολή να βρει τον τρόπο ώστε να ελιχθεί ανάμεσα σε εκείνες τις δυνάμεις που υπήρξαν εχθρικές προς τον Άσαντ και στους υποστηρικτές του. Το εάν θα το καταφέρει μένει να φανεί.

