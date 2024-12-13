Νέο παραλήρημα αναθεωρητισμού από τον Ερντογάν με αφορμή τον ρόλο της Τουρκίας στην ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία.
Ο Τούρκος πρόεδρος απαντώντας στην κριτική για την εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία, είπε «Τι λένε; Μα τι κάνουμε στη Συρία, γιατί είμαστε εκεί; Βλέπουμε αυτούς που δεν ξέρουν την ιστορία μας κι έχουν έλλειψη γνώσεων του πολιτισμού μας».
Ακολούθως ο Ερντογάν πρόσθεσε «τώρα είδατε γιατί είμαστε στη Συρία; Τι έγινε τελικά; Πού βρίσκεται αυτός που ηγείτο της Συρίας;»
Συνεχίζοντας, ο Ερντογάν προέβη σε νέο παραλήρημα αναθεωρητισμού και μεγαλοϊδεατισμού λέγοντας «στον Α᾽Παγκόσμιο πόλεμο , όπου καθορίστηκαν τα σύνορα της περιοχής μας, αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, τι θα είχε συμβεί; Πιθανότατα το Χαλέπι, το Ιντλίμπ, η Δαμασκός, η Ράκα, θα ήταν δικές μας πόλεις όπως το Άντεπ, το Χατάϊ και η Ούρφα!».
«Επειδή αυτές οι πόλεις και οι περιοχές έμειναν εκτός των συνόρων μας δεν σημαίνει πως θα κόψουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους τους», κατέληξε.
