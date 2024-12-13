ΗΠΑ: Είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Συρίας

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί γερουσιαστές δηλώνουν ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να εξετάσουν την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Συρία, παρά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, μια ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι πιθανό να αλλάξει την πολιτική της σύντομα.

«Χαιρόμαστε πραγματικά που ο Άσαντ έφυγε» είπε ο γερουσιαστής Τζιμ Ρις, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. «Εργαζόμασταν για αυτό εδώ και πολύ, πολύ καιρό και η δουλειά έγινε. Το πρόβλημα είναι, τι θα συμβεί μετά;».

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), το πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα που εκδίωξε τον Άσαντ την περασμένη εβδομάδα, καταλαμβάνοντας τη μία πόλη μετά την άλλη, χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες. Επίσης, της έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη. «Έχοντας αυτά ως δεδομένα, σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε ο Ρις, σημειώνοντας ότι μολονότι η ηγεσία των ανταρτών στέλνει ενθαρρυντικά μηνύματα περί ενότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να διαπιστωθεί στην πράξη πώς θα ενεργήσει.

Ο Ρις θα είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής από τον Ιανουάριο, όταν οι Ρεπουμπλικάνοι θα αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα αναλάβει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να εμπλακούν στη συριακή κρίση.

Επιφυλάξεις για την άρση των κυρώσεων εκφράζουν όμως και οι Δημοκρατικοί. «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε» αν το επόμενο καθεστώς θα διαφέρει από εκείνο του Άσαντ, σχολίασε ο γερουσιαστής Μπεν Κάρντιν, ο νυν επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων. Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι, ο πρόεδρος της υποεπιτροπής Μέσης Ανατολής, είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να αρθούν οι κυρώσεις, δεδομένων των τρομοκρατικών δεσμών που είχαν στο παρελθόν οι αντάρτες. Τόνισε όμως ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με τις νέες αρχές στη Συρία, σε μια εποχή που οι παγκόσμιας δυνάμεις ανταγωνίζονται για να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή. «Δεν πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αυτοκλειδωθούν έξω από το δωμάτιο όπου βρίσκονται όλοι οι άλλοι», είπε στο πρακτορείο Reuters, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του έχει δαπανήσεις δισεκατομμύρια δολάρια και έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις εντός και γύρω από τη Συρία. «Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να διστάσουμε να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας», είπε.

Οι κυρώσεις αφορούν την παροχή υλικής υποστήριξης στη Συρία αλλά δεν απαγορεύουν την επικοινωνία με την κυβέρνηση της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

