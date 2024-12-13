Στο νοσοκομείο η Νάνσι Πελόζι - Τραυματίστηκε σε ταξίδι στο Λουξεμβούργο

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, τραυματίστηκε σε ταξίδι στο Λουξεμβούργο και έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο της.

Η Πελόζι, 84 ετών, είναι η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής και υπήρξε επίσης επί μακρόν επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών της Βουλής.

Η βουλευτής του Σαν Φρανσίσκο παραιτήθηκε από τον ρόλο της το 2023, αλλά συνέχισε να υπηρετεί στη Βουλή. Επανεξελέγη τον Νοέμβριο για άλλη μια διετή θητεία που αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου.

Η Πελόζι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ψήφιση του νομοσχεδίου του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων του Δημοκρατικού Προέδρου Τζο Μπάιντεν για τις υποδομές το 2022 ενώ διαφωνούσε έντονα με τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της θητείας του, με αποκορύφωμα τη στιγμή που έσκισε την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2020.



Πηγή: skai.gr

