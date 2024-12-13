Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία βλέπει πολλές προκλήσεις μπροστά για τη σταθεροποίηση της Συρίας, δήλωσε μέσω εκπροσώπου σήμερα, καθώς οι ηγέτες των ανταρτών επιδιώκουν να σφραγίσουν την εξουσία τους αφού κατέλαβαν τη χώρα.

«Ενώ έχουν υπάρξει εξελίξεις προς μια προσωρινή σταθεροποίηση σε ορισμένες πλευρές, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του Γκέιρ Πέντερσεν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. «Η κατάσταση παραμένει πολύ ρευστή».

Το Σαββατοκύριακο, ο Πέντερσεν σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ιορδανία και να συναντήσει Άραβες υπουργούς Εξωτερικών, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Πέντερσεν Τζένιφερ Φέντον. Θα συναντηθεί επίσης με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.