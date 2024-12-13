Τουρκία: «Η παρουσία του Ιμπραήμ Καλίν στη Συρία μήνυμα ότι πετύχαμε τον στόχο μας»

Θριαμβολογίες επικρατούν στα τουρκικά ΜΜΕ για την αστραπιαία επίσκεψη του «δεξιού χεριού» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του αρχηγού των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν στη Συρία μετά την επικράτηση των αντικαθεστωτικών ανταρτών. «Η παρουσία του Καλίν στη Συρία είναι μήνυμα ότι πετύχαμε τους στόχους μας» αναφέρεται όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Όταν είχαν ξεκινήσει τα πρώτα επεισόδια στη Συρία πριν από πολλά χρόνια και όταν είχαν ξεσπάσει τα βίαια επεισόδια του καθεστώτος, τότε πρόεδρος Ερντογάν είχε δηλώσει πως η Τουρκία θα πάει στη Δαμασκό, πως ο ίδιος θα εισέλθει στο τέμενος Εμεβί για να προσευχηθεί και να επισκεφθεί και τον τάφο που βρίσκεται εκεί δίπλα, για να δείξει και την παρουσία της Τουρκίας. Αυτή η επίσκεψη του Καλίν, είναι ένα μήνυμα της Τουρκίας πως ᾽᾽μετά απο 13 χρόνια πέτυχα τον στόχο μου''. Oυσιαστικά με την επίσκεψη αυτή έστειλε αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Με την παρουσία αυτή η Τουρκία λέει ᾽᾽εγώ είμαι μια χώρα που έχω σύνορα 900 χιλιομέτρων με τη Συρία. Δεν θα επιτρέψω στη δημιουργία κάποιου τρομοκρατικού σχήματος, η κάποιου παράνομου σχηματισμού. Όπως στάθηκα δίπλα στον λαό της Συρίας, κι όπως έπαιξα έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στην επανάσταση, θα συνεχίσω να υπάρχω και στην νέα εποχή της Συρίας’’» σχολίασε ο Φεβζί Τσακίρ ανταποκριτής του όμιλου Τζινέρ.

Νέες πιέσεις Μπλίνκεν στον Ερντογάν για τους Κούρδους

Νέες πιέσεις στον Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους φέρεται να άσκησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην επίσκεψή του στην Άγκυρα.

«Θέλω να σας διαβάσω και πάλι αυτή την πρόταση διότι το μήνυμα που στέλνει ( σ.σ ο Μπλίνκεν) κρύβεται εδώ. Ο υπουργός τόνισε πως ´ είναι ζωτικής σημασίας η ανάγκη της συνέχισης της λειτουργίας του συνασπισμού για την καταπολέμηση του ISIS´´. Γνωρίζαμε πως τις τελευταίες ημέρες οι ΗΠΑ από 4-5 διαφορετικούς διαύλους πίεζε την Τουρκία στο ζήτημα του PKK- PYD. Δήλωναν ‘’μην καταπολεμάτε τις ομάδες του YPG καθώς είναι σύμμαχοι μας και καταπολεμούν τον ISIS’’. To ίδιο είπε και ο Μπλίνκεν στην Ιορδανία πριν φτάσει στην Τουρκία. Και τώρα στην ανακοίνωση με μια πρόταση το ξεκαθαρίζει πως ο συνασπισμός για την καταπολέμηση του ISIS είναι κρίσιμος, πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει. Δηλαδή με μια πρόταση υπάρχει το σημαντικό μήνυμα των ΗΠΑ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιούνους Πακσόι δημοσιογράφος του CNN Turk.

«Μέλη της Αλ Κάιντα ο επικεφαλής της HTS και οι πολεμιστές του»

«Ο επικεφαλής της Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), και οι πολεμιστές του ήταν μέλη της αλ Κάιντα» και οι πολεμιστές του ήταν μέλη της αλ Κάιντα» σχολίασε από πλευράς της η δημοσιογράφος Νεβσίν Μενγκιού στο X. «Απλά να υπενθυμίσουμε κάτι πως αυτοί (στη Συρία) ήταν μέλη της Αλ Κάιντα. Αργότερα ανεξαρτητοποιήθηκαν, συγκρούστηκαν και με το Ισλαμικό Κράτος, αλλά είναι από εκεί. Είναι συντηρητικοί, ισλαμιστές. Δηλαδή κανένας δεν λέει πως είναι… το κόμμα των Πρασίνων της Ελβετίας. Μέχρι και πριν από δυο χρόνια αυτοί αποκεφάλιζαν ανθρώπους» δήλωσε σκωπτικά η Μεγκιού.

Neeee Colani demokrat değil mi! Ay ben şok!! pic.twitter.com/pSAWfAw0Kk — nevsin mengu (@nevsinmengu) December 12, 2024

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας

Για τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν εξέδωσε ανακοίνωση η τουρκική προεδρία.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα. «Η Άγκυρα θα λάβει προληπτικά μέτρα για την εθνική της ασφάλεια εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδιαίτερα των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/PYD/YPG και DAESH, που δρουν στη Συρία και αποτελούν πηγή απειλής» διαμηνύεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.