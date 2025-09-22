Η δολοφονία του γνωστού συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ έφερε στο προσκήνιο τη σύζυγό του, Έρικα Κερκ. Η 36χρονη από την Αριζόνα, μητέρα των δύο παιδιών του, βρέθηκε να απευθύνει, δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, συγκινητικά μηνύματα στον αμερικανικό λαό για τον αδικοχαμένο σύζυγό της, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύτηκε να συνεχίσει το έργο του ως διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA, της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης που εκείνος συνίδρυσε. Αναλαμβάνει, πλέον, ένα ρόλο που ενδεχομένως να μην ήθελε ποτέ να αναλάβει. Εκατομμύρια συντηρητικοί Αμερικανοί θα περιμένουν από εδώ και στο εξής την κάθε της τοποθέτηση.

Ποια είναι, όμως, η Έρικα Κερκ; Πώς γνώρισε τον σύζυγό της και τι δήλωσε μετά τον θάνατό του;

Από το μπάσκετ στα καλλιστεία

Η Έρικα, το γένος Φραντζβ, αγωνίστηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ με το Regis University στο Ντένβερ του Κολοράντο, προτού ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγκ και στεφθεί Μις Αριζόνα USA το 2012.

Ήδη από τα 17 της είχε ιδρύσει τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Everyday Heroes Like You, με στόχο την ενίσχυση τοπικών φιλανθρωπικών δράσεων. Αργότερα δημιούργησε το faith-oriented fashion brand Proclaim και το 2019 ξεκίνησε το θρησκευτικό podcast Midweek Rise Up.

Η γνωριμία με τον Τσάρλι Κερκ

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2018, όταν ο Κερκ την προσκάλεσε σε ένα εστιατόριο burger στη Νέα Υόρκη, μετά από μια σύντομη συνάντησή τους σε εγκαίνια γραφείων της Turning Point USA.

Σε βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα η Έρικα, ο Κερκ περιγράφει στην κόρη τους την πρώτη τους συνάντηση: «Της έκανα ερωτήσεις για φιλοσοφία, θρησκεία, τον Ιησού. Κι ύστερα συνειδητοποίησα ότι ήταν όμορφη, έξυπνη, κομψή και Χριστιανή στην ψυχή. Τότε είπα: "Ξέχνα τη συνέντευξη για δουλειά, θέλω να τη βγάλω ραντεβού".»

Η σχέση τους χτίστηκε πάνω στην κοινή τους αγάπη για το μπάσκετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κερκ έμπαινε πολύ συχνά σε χαλαρές κουβέντες με φίλους και υποστηρικτές του για το ΝΒΑ, κατά τη διάρκεια των ομιλιών του.

Αρραβωνιάστηκαν το 2020, παντρεύτηκαν την επόμενη χρονιά και απέκτησαν δύο παιδιά, το 2022 και το 2024.

Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη δολοφονία

Μερικές ημέρες μετά τη δολοφονία, η Έρικα απηύθυνε μήνυμα μέσα από το στούντιο όπου ο σύζυγός της ηχογραφούσε το podcast The Charlie Kirk Show.

Τον χαρακτήρισε «τέλειο σύζυγο και πατέρα» και μίλησε απευθείας στον δράστη:

«Δεν έχετε ιδέα τι φωτιά ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή».

Ευχαρίστησε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζ.Ντ. Βανς και τη σύζυγό του για τη στήριξή τους, ενώ δεσμεύτηκε να κάνει το όραμα του άντρα της «το μεγαλύτερο κίνημα που γνώρισε ποτέ αυτό το έθνος».

Λίγες ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε επίσημα ως η νέα CEO της Turning Point USA.

«Συγχωρώ τον δολοφόνο»

Στην τελετή μνήμης στις 21 Σεπτεμβρίου, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο State Farm Stadium της Αριζόνα, η Έρικα συγκλόνισε λέγοντας: «Ο άντρας μου ήθελε να σώσει νέους σαν κι εκείνον που του αφαίρεσε τη ζωή. Τον συγχωρώ. Αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι».

Τόνισε πως η απάντηση στο μίσος δεν είναι μίσος, αλλά η αγάπη ακόμη και για τους εχθρούς.





