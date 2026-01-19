Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προήδρευσε για πρώτη φορά σε συνεδρίαση του Eurogroup από την εκλογή του τον Δεκέμβριο.

Η Βουλγαρία έγινε από την 1η Ιανουαρίου το νεότερο μέλος της ζώνης του ευρώ, γεγονός που αναφέρθηκε ως «ιστορική στιγμή» κατά τη συνάντηση.

Η συζήτηση των υπουργών στο Eurogroup επικεντρώθηκε στη διακυβέρνηση της ευρωζώνης με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με στόχο συμφωνία στην επόμενη συνάντηση του Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προήδρευσε για πρώτη φορά της συνεδρίασης του Συμβουλίου, μετά την εκλογή του τον Δεκέμβριο. Σε δηλώσεις του, εξέφρασε την ανυπομονησία του να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την υλοποίηση κοινών προτεραιοτήτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά στη ζώνη του ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα βασικά θέματα της ατζέντας, σημειώνοντας ως ιστορική στιγμή την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Όπως ανέφερε, είχε την τιμή να παραλάβει ένα από τα πρώτα σετ νομισμάτων που διατέθηκαν στη Βουλγαρία, σηματοδοτώντας το νέο μέλος της ευρωζώνης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε ότι οι υπουργοί Οικονομικών επικεντρώθηκαν στη διακυβέρνηση της ευρωζώνης, με προτεραιότητες την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ανακοίνωσε ότι οι αναπληρωτές και οι ειδικοί θα ξεκινήσουν άμεσα εργασίες, με στόχο την ολοκλήρωση των σχετικών συστάσεων και την επίτευξη συμφωνίας στην επόμενη συνάντηση του Φεβρουαρίου.

Αναφερόμενος στο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και η ενότητα και ο συντονισμός είναι το κλειδί». Υπογράμμισε επίσης ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και πως η ανθεκτικότητα από μόνη της δεν επαρκεί. Επισήμανε την ανάγκη για επιστροφή σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με το Eurogroup να δεσμεύεται για την υλοποίηση ενός ισχυρού πλαισίου προτεραιοτήτων, το οποίο θα επανεξεταστεί τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε την εκλογή του διοικητή της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας, Μπόρις Βούιτσιτς, για τη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τέλος, ο Πιέρ Γκραμένα, διευθυντής του Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Σταθερότητας, συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup, επισημαίνοντας τον θετικό τόνο και τις παραγωγικές συζητήσεις που διεξήχθησαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

