Βραδινό Magazino 19-01-2026

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Παρουσίαση: Νίκος Ανδρίτσος
Καιρός: Πολικό... τριήμερο με ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχές - Live η πορεία της κακοκαιρίας
Πρόγνωση από την ΕΜΥ μέχρι και το Σάββατο - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο από τα φαινόμενα