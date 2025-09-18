Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, του συντηρητικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, εξελέγη ομόφωνα νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA, της οργάνωσης που ίδρυσε ο Κερκ για να κινητοποιήσει νέους ψηφοφόρους υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

Η εκλογή της Έρικα Κερκ από το διοικητικό συμβούλιο της Turning Point USA έρχεται σε μια στιγμή όπου το μέλλον της οργάνωσης και ο ρόλος της στην προσέλκυση νέων ψηφοφόρων στις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου τον επόμενο χρόνο έχουν τεθεί υπό έντονη αμφισβήτηση. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποδώσει στον Τσάρλι Κερκ τη συμβολή του στην αύξηση της συμμετοχής των νέων και στην εκλογική του νίκη στον Λευκό Οίκο.

«Ο Τσάρλι μας προετοίμασε όλους για μια στιγμή σαν κι αυτή. Δούλεψε ακατάπαυστα για να εξασφαλίσει ότι η Turning Point USA θα ήταν σε θέση να αντέξει ακόμα και τις μεγαλύτερες δοκιμασίες. Και τώρα, είναι μεγάλη μας τιμή να ανακοινώσουμε την Έρικα Κερκ ως νέα διευθύνουσα σύμβουλο και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Turning Point USA», ανακοίνωσε το συμβούλιο.

