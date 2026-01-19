Χιούλμαντ: «Θα παίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε έναν τόσο σκληρό αγώνα»

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να υποδεχθεί στο κατάμεστο Γ. Καραϊσκάκης τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 7η αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο προπονητής των Γερμανών, Κάσμπερ Χιούλμαντ, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, τονίζοντας πως περιμένει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο εάν θέλει να φύγει με το διπλό από τον Πειραιά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κάσπερ Χιούλμαντ:

«Είναι ένα πολύ γήπεδο με υπέροχη ατμόσφαιρα. Αλλά έχουμε τον στόχο μας. Στόχος μας είναι να προκριθούμε στον επόμενο γύρο του Champions League.

Με μια νίκη αύριο, έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια στην Bundesliga.

Θα είναι ένας σκληρός αγώνας, αλλά είμαστε εδώ για να το καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε καλύτερη απόδοση, είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τους εαυτούς μας.

Πρέπει να παίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.