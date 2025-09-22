Χαμάς σε Τραμπ: Εκεχειρία 60 ημερών με αντάλλαγμα τους μισούς ομήρους

Η Χαμάς θα αποστείλει επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του να εγγυηθεί προσωπικά την εφαρμογή εκεχειρίας 60 ημερών στη Γάζα με αντάλλαγμα την άμεση απελευθέρωση των μισών ομήρων, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Η επιστολή, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια αξιωματούχων του Κατάρ και αναμένεται να παραδοθεί στον Τραμπ μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post, η επιστολή αναφέρει ότι όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη λήξη του πολέμου, η εκεχειρία θα παραμένει σε ισχύ.

Η πρόταση της Χαμάς έρχεται τη στιγμή που το Ισραήλ διεξάγει την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», με στόχο τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, του τελευταίου προπυργίου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ήδη, πάνω από τους μισούς από το ένα εκατομμύριο κατοίκους της πόλης έχουν εγκαταλείψει την περιοχή.

Η πρόταση συμπίπτει επίσης με τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς, εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και απαγάγοντας εκατοντάδες άλλους.



