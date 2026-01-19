Λογαριασμός
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια

Ο ΔΟΑΕ ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια επανασυνδέθηκε στο εθνικό δίκτυο της Ουκρανίας μέσω της γραμμής Ferosplavna-1

Στρατιώτης στον πυρηνικό σταθμό

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης με την γραμμή Ferosplavna-1. Πρόκειται για μία από τις δύο γραμμές υψηλής τάσης που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό – η βασική είναι η γραμμή Dniprovska των 750 kV.

«Η εφεδρική γραμμή Ferosplavna-1 των 330kV επανασυνδέθηκε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στις 19:17 σήμερα, μετά τις επιτυχείς εργασίες επισκευής που ολοκλήρωσαν ουκρανοί τεχνικοί στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του ΔΟΑΕ», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

