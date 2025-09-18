Το Πεντάγωνο εξετάζει ένα σενάριο εκστρατείας στρατολόγησης, που θα ενθαρρύνει τους νέους των ΗΠΑ να τιμήσουν την κληρονομιά του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η ιδέα είναι να παρουσιαστεί η εκστρατεία στρατολόγησης ως ένα εθνικό κάλεσμα στην υπηρεσία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Πιθανά συνθήματα που έχουν συζητηθεί περιλαμβάνουν το: «Ο Τσάρλι ξύπνησε μια γενιά πολεμιστών».

Της προσπάθειας ηγείται ο Άντονι Τάτα, υφυπουργός Άμυνας για το προσωπικό και την ετοιμότητα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Στο πλαίσιο της πιθανής νέας εκστρατείας, οι ηγέτες του Πενταγώνου εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν τα παραρτήματα της πολιτικής οργάνωσης του Κερκ, Turning Point USA, σε σχολεία των ΗΠΑ ως κέντρα στρατολόγησης. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρουσία στρατολόγων σε εκδηλώσεις ή τη διαφήμιση του στρατού μέσω των παραρτημάτων, εξήγησε ένας από αυτούς. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδώσει στον Κερκ και στο Turning Point USA την επιτυχία του στις εκλογές του 2024.

Οι αξιωματούχοι δεν γνώριζαν το χρονοδιάγραμμα για την πιθανή εκστρατεία, ούτε είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθεί τελικά. Η ιδέα συναντά αντίσταση από ορισμένους ηγέτες του Πενταγώνου που προειδοποιούν κατ’ ιδίαν ότι μια τέτοια εκστρατεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εκμετάλλευση του θανάτου του Κερκ, σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους. Σημαντική λεπτομέρεια: Ο Κερκ δεν υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν επιχειρήσει να αποτίσουν δημόσιο φόρο τιμής στον Κερκ. Την επομένη της δολοφονίας, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, που διατηρούσε στενή σχέση με τον Κερκ, πέταξε από την Ουάσιγκτον στη Γιούτα για να συνοδεύσει τη σύζυγό του και τη σορό του πίσω στην Αριζόνα. Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε στο Air Force Two από μέλη του στρατού. Ο Τραμπ, ο Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και αρκετά ακόμη μέλη του υπουργικού συμβουλίου αναμένεται να μιλήσουν σε μνημόσυνο για τον Κερκ στην Αριζόνα την Κυριακή.

